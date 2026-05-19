Mercoledì 16 maggio, nella sede del teatro ‘Alighieri’, si sono esibiti gli studenti della quarta classe della scuola primaria ‘Garibaldi’. Durante l’evento, i giovani hanno cantato in un coro e portato sul palco delle fiabe in musica, davanti a un pubblico presente. L’iniziativa ha coinvolto studenti, insegnanti e spettatori, offrendo ai bambini un’esperienza dal vivo in un teatro reale. La manifestazione ha rappresentato un momento speciale per i giovani protagonisti, che hanno partecipato con entusiasmo e allegria.

Siamo sul palco del teatro ‘Alighieri’, è mercoledi 16 maggio e tutti noi della 4^A della scuola primaria ‘Garibaldi’ stiamo per cantare in un coro vero, in un teatro vero, con un pubblico anch’esso vero! Questa opportunità per noi è unica. Insieme a noi ci sono i nostri amici e amiche della scuola media ‘Montanari’ del corso musicale. Hanno con sé i loro strumenti: la tromba, il flauto traverso, il sassofono e il pianoforte e tutti insieme compongono l’orchestra che suonerà e che insieme a noi terranno il concerto. Infine il giorno speciale era arrivato. Al teatro ‘Alighieri’ ci hanno dato anche il camerino dove lasciare lo zaino e guardarci allo specchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protagonisti sul palco dell’Alighieri. Applausi per le nostre fiabe in musica

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