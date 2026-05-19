A Pontedera torna l’evento dedicato ai più piccoli, giunto alla sua ottava edizione. Organizzato da Confcommercio Pisa, l’evento trasforma la città creando spazi e attività pensate per bambini e bambine. Durante le giornate, vengono allestite aree dedicate a giochi, laboratori e intrattenimenti vari, coinvolgendo famiglie e giovani visitatori. La manifestazione si svolge in diverse zone della città, con l’obiettivo di offrire un’occasione di svago e socializzazione per tutti.

Giunta alla sua ottava edizione, torna Pontedera Kids, l’evento organizzato da Confcommercio Pisa che trasforma la città a misura di bambini e bambine. Un format tutto giochi che vede anche il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa, la collaborazione di Colleventi e il contributo degli sponsor Conad City, Enzo Boutique e Banco Fiorentino. Sabato 23 maggio, per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, non mancheranno le sorprese per le strade di Pontedera: un’invasione di attività e colori che abbraccerà l’intero centro città, per l’occasione trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto dove il "fare" si intreccia con il "sapere", offrendo a bambini, ragazzi e famiglie stimoli educativi e momenti di puro spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronti per Pontedera Kids. Il centro a misura di bimbo

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