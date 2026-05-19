Nella trentaquattresima giornata della Saudi Pro League si affrontano Al Najma e Al Shabab. La squadra di casa ha ormai praticamente retrocesso già da diverse partite, mentre l'altra formazione cerca punti importanti in ottica classifica. La partita si disputerà in un contesto di fine stagione, con le due squadre che si preparano a chiudere il campionato. Sono attese probabili formazioni, con dettagli su orario e modalità di visione.

Al Najma-Al Shabab è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla I padroni di casa, di fatto, sono retrocessi praticamente dopo poche partite di campionato. L’Al Najma, infatti, con tredici punti conquistati dall’inizio della stagione ad ora, hanno sicuramente dimostrato di non essere pronti per questo campionato. E hanno pagato dazio. Ci ha messo un po’ di tempo, l’Al Shabab per trovare le giuste misure. Ma alla fine, per gli ospiti, “tutto è bene quel che finisce bene”. Un malloppo di 35 punti permette da un po’ di stare sereni e quindi di iniziare a programmare la prossima annata dalla quale tutti si aspettano qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Najma-Al Shabab: la chiusura è in bellezza

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