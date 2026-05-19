Pronostico Ajax-Groningen | le cose tornano normali

Da ilveggente.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra l’Ajax e il Groningen si nota un ritorno alla normalità, con le due squadre pronte a scendere in campo. Parallelamente, nel match tra Wolfsburg e Paderborn si disputa un playoff per la qualificazione alla prossima Conference League. In questa fase, sono state indicate le probabili formazioni e i canali di trasmissione. Nel frattempo, si conferma che nessuna delle squadre coinvolte parteciperà né alla Champions League né all’Europa League nella prossima stagione.

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Wolfsburg-Paderborn è il playoff per la qualificazione alla prossima Conference League: probabili formazioni e dove vederla Niente titolo, niente Champions League e niente Europa League. L’Ajax, la squadra più titolata dei Paesi Bassi, è costretta allo spareggio per entrare in Conference League. Avrebbe dovuto giocarla in casa, questa partita, l’Ajax. Non sarà così: il motivo non è usuale. I lancieri devono giocare sul campo del Volendam perché alla Crujiff Arena c’è un concerto programmato da tempo e non si può tornare indietro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Evidente che nessuno credeva che la stagione potesse finire in questo modo, eppure è andata così. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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