Nella giornata del 20 maggio si svolgeranno alcune partite decisive della Copa Libertadores, un torneo molto seguito in Sud America. Tra le sfide in programma, una si giocherà a Buenos Aires, coinvolgendo due squadre che cercano punti fondamentali per la qualificazione. La competizione prosegue con impegno e intensità, coinvolgendo club provenienti da diversi paesi, e le partite si inseriscono in un ciclo di tre giorni che promette molte emozioni.

Copa Libertadores, inizia un’altra scoppiettante tre giorni nella massima competizione sudamericana per club. Occasione d’oro per il Fluminense, il Boca punta sulla spinta della Bombonera. La Copa Libertadores entra nella sua fase caldissima con i novanta minuti della quinta giornata della fase a gironi, spalmata come di consueto su tre giorni. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, i riflettori sono puntati sul girone D, dove va in scena un affascinante scontro tra nobili del calcio continentale: Boca Juniors-Cruzeiro. Gli Xeneizes si sono complicati maledettamente la vita nelle ultime settimane, incassando due KO di fila per 1-0 contro il Cruzeiro e il Barcelona SC, scivolando così al terzo posto a quota 6 punti, alle spalle dell’Universidad Catolica e degli stessi brasiliani. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 20 maggio: scontro cruciale a Buenos Aires

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