Promozione Simone Fossati regala ad Agrate il pass per le finali playoff
Nel match di Promozione, un gol all’85’ ha permesso alla squadra di Agrate di qualificarsi alle finali dei playoff. Il goal è stato segnato da un giovane calciatore, contribuendo a ottenere il pass per la fase successiva. La speranza Agrate si è così assicurata un posto nella disputa per i ripescaggi, concludendo la partita con un risultato determinante. La vittoria ha portato la squadra a contendere le posizioni finali della stagione.
Il gol all’85’ del giovane Simone Fossati regala alla Speranza Agrate il pass per la fase finale dei playoff di Promozione che concorrerà alla stesura della graduatoria ripescaggi. Esce di scena l’ AC Lissone che fino all’ultimo aveva sperato nel colpaccio col gol di Cesana. Nella ripresa il palo di Simonetti nega la gioia alla squadra di Santoni, beffata nel finale dai padroni di casa (1-1) che in virtù del miglior piazzamento in campionato passano il turno dove se la vedranno con Lodrino e Garlasco. Intanto la società brianzola ieri ha ufficializzato l’addio dopo 14 anni di Gianni Pizzi, prima allenatore tra Promozione ed Eccellenza e poi direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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