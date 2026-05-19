Promozione Simone Fossati regala ad Agrate il pass per le finali playoff

Nel match di Promozione, un gol all’85’ ha permesso alla squadra di Agrate di qualificarsi alle finali dei playoff. Il goal è stato segnato da un giovane calciatore, contribuendo a ottenere il pass per la fase successiva. La speranza Agrate si è così assicurata un posto nella disputa per i ripescaggi, concludendo la partita con un risultato determinante. La vittoria ha portato la squadra a contendere le posizioni finali della stagione.

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