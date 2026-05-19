Promozione i piani illustrati dal dg Crivellaro | Interventi sulle strutture il progetto femminile e una prima squadra più forte Copparo un nuovo campo per le giovanili

La società locale ha presentato i piani futuri durante una riunione con il direttore generale, che ha annunciato interventi sulle strutture sportive, un progetto dedicato alle donne e il rafforzamento della prima squadra. È stato inoltre confermato l’arrivo di un nuovo campo per le squadre giovanili. La settimana scorsa, la squadra ha celebrato a Rivara la vittoria in Coppa Emilia, un risultato che si aggiunge al titolo conquistato in campionato di Prima Categoria, formando così un doppio successo stagionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una settimana fa, Copparo 2015 festeggiava a Rivara il successo in Coppa Emilia: un traguardo storico, che insieme al Campionato di Prima Categoria conquistato oltre un mese prima regalava ai colori rossoblù il famoso doblete. La doppietta è stata frutto di un lavoro specifico svolto a inizio stagione dalla rinnovata società dalla famiglia Trio, mentre dietro le quinte l’azione del direttore generale Alessandro Crivellaro ha dato risultati immediati non solamente sul fronte prima squadra. "A sette giorni dalla conquista del trofeo – spiega lo stesso dg di Copparo 2015 – ancora avverto una bella sensazione. Non vi era nulla di scontato e di semplice quando abbiamo preso in mano il progetto ad agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Promozione, i piani illustrati dal dg Crivellaro: "Interventi sulle strutture, il progetto femminile e una prima squadra più forte». "Copparo, un nuovo campo per le giovanili» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prima Categoria: si giocherà domenica 10 maggio. Giovanili oggi in campo col trofeo Berneschi. Copparo, finale a Rivara col GuastallaSi profila un finale di stagione appassionante per il Copparo, che dopo aver vinto il campionato di Prima categoria centrando la promozione, sogna di... Legnano, c’è la squadra femminile. Il nuovo ambizioso progetto lillaLEGNANO (Milano) Svolta storica all’Ac Legnano: dalla prossima stagione ci sarà anche una squadra femminile con la gloriosa maglia lilla.