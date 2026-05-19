Programma gratuito di prevenzione cardiovascolare l' Ismett arruola 1.200 volontari

Un programma di prevenzione cardiovascolare gratuito sta coinvolgendo 1.200 volontari tra i 40 e gli 80 anni, senza patologie note. L'iniziativa è promossa dall'Ismett e mira a contribuire a un progetto nazionale di screening e prevenzione. La selezione riguarda individui che non presentano effetti di malattie cardiovascolari e si propone di monitorare la salute del cuore nel tempo. L'obiettivo è raccogliere dati utili a migliorare le strategie di prevenzione e diagnosi precoce.

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