Programma gratuito di prevenzione cardiovascolare l' Ismett arruola 1.200 volontari
Un programma di prevenzione cardiovascolare gratuito sta coinvolgendo 1.200 volontari tra i 40 e gli 80 anni, senza patologie note. L'iniziativa è promossa dall'Ismett e mira a contribuire a un progetto nazionale di screening e prevenzione. La selezione riguarda individui che non presentano effetti di malattie cardiovascolari e si propone di monitorare la salute del cuore nel tempo. L'obiettivo è raccogliere dati utili a migliorare le strategie di prevenzione e diagnosi precoce.
L’obiettivo è ambizioso: arruolare 1.200 volontari, tra i 40 e gli 80 anni, non effetti da patologie, per portare avanti un programma nazionale di prevenzione cardiovascolare. Sarà l’Irccs Ismett a portare avanti il progetto CVRisk-IT, un’iniziativa che intende rivoluzionare l’approccio al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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