Professore 35enne si uccide buttandosi dalla finestra in orario scolastico

Un professore di 35 anni si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra durante l’orario scolastico. Il corpo è stato rinvenuto nel cortile interno dell’istituto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto. La scuola è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di verifica e ricostruzione dei fatti.

Un professore del Convitto Nazionale Umberto I di Torino si è tolto la vita all’interno dell’istituto di via Bligny, nel centro storico La dinamica è stata confermata dalla polizia di Stato. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il docente si sarebbe lanciato dal secondo piano della scuola. Il corpo è stato ritrovato nel cortile interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il medico legale per gli accertamenti del caso. L’uomo aveva 35 anni ed era un docente di violoncello conosciuto nell’ambiente musicale. Il musicista aveva vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali sia come solista sia in formazioni da camera, e nel corso della sua carriera si era esibito in importanti rassegne in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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