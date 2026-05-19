Problema nutrie Coldiretti | Servono dati per capire se l' azione di contenimento funziona
La questione delle nutrie rappresenta un problema persistente per l’agricoltura e il territorio di questa zona. Coldiretti Ferrara ha ribadito l’esigenza di raccogliere dati precisi per poter valutare l’efficacia delle misure di contenimento adottate finora. La lotta alla fauna invasiva rimane una priorità, e l’associazione ha espresso soddisfazione per i progressi fatti durante un recente incontro con le autorità preposte. La discussione si concentra ora sulla necessità di strumenti concreti per monitorare le azioni intraprese.
Il contrasto alla fauna invasiva e nociva continua ad essere un punto ferme sull’agenda delle situazioni negative per l’agricoltura e per il territorio ferrarese da parte di Coldiretti Ferrara, che dopo l’apprezzamento per i passi in avanti scaturiti dall’incontro al tavolo prefettizio dello. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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