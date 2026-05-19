Primavera Best Awards | trionfo Roma con Arena e Terlizzi

Durante la cerimonia dei Primavera Best Awards di Sportitalia, andata in scena a Milano, la squadra giovanile della Roma ha ottenuto due premi per i suoi talenti più promettenti. La squadra ha conquistato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori grazie alle riconoscimenti assegnati a due giovani calciatori, rafforzando la posizione di rilievo nel panorama del calcio giovanile nazionale. La serata ha visto quindi un riconoscimento ufficiale alle prestazioni di alcuni tra i giovani più promettenti della società capitolina.

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La Roma Primavera si prende i riflettori del calcio giovanile nazionale grazie ai prestigiosi riconoscimenti assegnati a due dei suoi profili più interessanti durante la cerimonia dei Primavera Best Awards di Sportitalia, andata in scena nella serata di ieri a Milano. I talenti giallorossi Federico Terlizzi e Antonio Arena sono stati celebrati tra i migliori interpreti dell’intera stagione calcistica, confermando l’eccellenza del vivaio capitolino. Nel dettaglio, il centrale difensivo Terlizzi ha conquistato un posto d’onore all’interno della Top 11 ideale del torneo, mentre il terminale offensivo Arena è stato insignito del premio come Miglior Giovane Rivelazione del campionato, un sigillo che ne consacra la definitiva crescita tecnica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Primavera Best Awards: trionfo Roma con Arena e Terlizzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma-Juventus Primavera 1-1: Arena risponde a LeoneLa Roma di Federico Guidi non riesce a spezzare l’incantesimo e rimedia soltanto un pareggio per 1-1 contro la Juventus nel big match della... Benedetta Primavera: Antonio Arena, dal gol in Coppa Italia alla Roma che verràRoma, 13 aprile 2026 – Il gol da sogno in Coppa Italia, l’antipasto della Roma che verrà. Carrascosa premiato al Primavera Best Awards: è nella top XI del campionatoIl giovane difensore granata è stato inserito nella top XI del campionato Primavera in occasione della cerimonia di Sportitalia ... toro.it