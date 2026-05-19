Primavera 1 Best Awards doppio riconoscimento per il Parma Calcio | premiati Notari e Drobnic

Da parmatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della Regular Season del Campionato Primavera 1, il Parma Calcio ha ottenuto due premi durante i Primavera 1 Best Awards. Uno dei riconoscimenti è stato assegnato a Notari, mentre l’altro è andato a Drobnic. Entrambi i giocatori sono stati premiati per le loro prestazioni durante la stagione. La cerimonia si è svolta nel corso di questa manifestazione dedicata alle eccellenze del campionato giovanile. Nessuna altra informazione sui dettagli dei premi o sulle motivazioni è stata resa nota.

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Doppio riconoscimento per il Parma Calcio al termine della Regular Season del Campionato Primavera 1. Nella cornice dello SportItalia Village si è svolta la cerimonia dei “Primavera 1 Best Awards 2026”, evento dedicato ai protagonisti della stagione del massimo campionato giovanile italiano.Tra i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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