Primavera 1 Best Awards doppio riconoscimento per il Parma Calcio | premiati Notari e Drobnic

Al termine della Regular Season del Campionato Primavera 1, il Parma Calcio ha ottenuto due premi durante i Primavera 1 Best Awards. Uno dei riconoscimenti è stato assegnato a Notari, mentre l’altro è andato a Drobnic. Entrambi i giocatori sono stati premiati per le loro prestazioni durante la stagione. La cerimonia si è svolta nel corso di questa manifestazione dedicata alle eccellenze del campionato giovanile. Nessuna altra informazione sui dettagli dei premi o sulle motivazioni è stata resa nota.

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