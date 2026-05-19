Priamo Bocchi | Difficoltà a contattare la Casa della salute di Colorno-Torrile la Regione intervenga
Difficoltà nel contattare telefonicamente la Casa della salute di Colorno-Torrile sono state segnalate da un cittadino. La richiesta è di verificare la situazione, coinvolgendo la Regione e l'Azienda sanitaria locale, per assicurare tempi di risposta più rapidi e un accesso più agevole ai servizi sanitari. L’obiettivo è migliorare la comunicazione e la fruibilità degli appuntamenti con i medici presso questa struttura. La richiesta è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori commenti o giudizi.
Difficoltà a contattare telefonicamente la Casa della salute di Colorno-Torrile per prendere appuntamenti con i medici: la Regione faccia le dovute verifiche e intervenga, insieme all'Asl, per garantire tempi di risposta adeguati e un accesso più semplice ed efficiente ai servizi sanitari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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