Priamo Bocchi | Difficoltà a contattare la Casa della salute di Colorno-Torrile la Regione intervenga

Difficoltà nel contattare telefonicamente la Casa della salute di Colorno-Torrile sono state segnalate da un cittadino. La richiesta è di verificare la situazione, coinvolgendo la Regione e l'Azienda sanitaria locale, per assicurare tempi di risposta più rapidi e un accesso più agevole ai servizi sanitari. L’obiettivo è migliorare la comunicazione e la fruibilità degli appuntamenti con i medici presso questa struttura. La richiesta è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori commenti o giudizi.

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