Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,477 euro per metro cubo standard (Smc), equivalenti a circa 50,72 euro per megawattora (MWh). La quotazione si riferisce al prezzo PSV, ovvero il Punto di Scambio Virtuale, aggiornato al 18 maggio 2026. Questa cifra rappresenta il valore corrente del gas nel mercato all’ingrosso e permette di comprendere l’andamento delle quotazioni in un momento specifico.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 18 Maggio 2026, è pari a circa 0,477 €Smc (equivalente a 50,72 €MWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato sul mercato italiano. Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità e leggera flessione. Dal minimo di 42,51 €MWh (0,400 €Smc) registrato il 10 Maggio 2026, il prezzo è progressivamente risalito, superando nuovamente la soglia dei 50 €MWh. Questo movimento riflette una dinamica di mercato influenzata sia da fattori stagionali sia da possibili tensioni sull’offerta e sulla domanda, tipiche della fase di avvicinamento all’estate e delle incertezze geopolitiche che ancora caratterizzano il settore energetico europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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