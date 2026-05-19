Prezzi della benzina aumenti senza sosta E risale pure il diesel

I prezzi della benzina sono in costante aumento, con un incremento continuo che si protrae da diversi giorni. Dopo un periodo di quaranta giorni di diminuzioni, anche il prezzo del gasolio ha ripreso a salire. Questa tendenza si verifica in un contesto di variazioni quotidiane sui mercati energetici, influenzate da diversi fattori che determinano oscillazioni nei costi alla pompa. La situazione interessa i consumatori e gli operatori del settore, che devono fare i conti con questa fase di aumenti consecutivi.

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Continua a salire il prezzo della benzina, riprende a salire, dopo quaranta giorni di calo, il prezzo del gasolio. A spingere sono i mercati petroliferi internazionali, con le quotazioni dei prodotti raffinati che tra ieri e venerdì hanno messo a segno due forti rialzi. Il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più alto dal 7 ottobre 2023. Con l'accisa "piena" che, a legislazione corrente, rientrerà in vigore sabato prossimo 23 maggio, la benzina sarebbe oggi a 2,012 eurolitro, il gasolio a 2,222 eurolitro. Questa mattina 19 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,951 eurolitro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 1,978 eurolitro (+1). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prezzi della benzina, aumenti senza sosta. E risale pure il diesel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prezzi carburante in aumento: bonus, accise e tutte le ipotesi del Governo Sullo stesso argomento Carburanti, i prezzi continuano a salire: aumenti su benzina e dieselABBONATI A DAYITALIANEWS Il petrolio scende ma i rincari alla pompa proseguono L’aumento dei prezzi dei carburanti rallenta ma non si arresta. Carburanti, prosegue rialzo prezzi: nuovi aumenti per benzina e diesel(Adnkronos) – Prosegue il rialzo dei prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa, nonostante lo scivolone delle quotazioni petrolifere... Le scorte mondiali di petrolio greggio stanno scendendo ai livelli più bassi dell’ultimo decennio e cresce il timore di nuovi aumenti dei prezzi di benzina e diesel. Secondo un’analisi della banca svizzera UBS, entro la fine di maggio le riserve globali potrebber x.com Mappa: Vedi come sono cambiati i prezzi della benzina nella tua contea reddit Prezzo dei carburanti, benzina a 1.947, diesel a 1.983. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.947 per la benzina, 1.983 per il diesel, 0.826 per il ... quifinanza.it Carburanti, verso proroga taglio prezzi: quanto costano oggi benzina e dieselTornano a salire i prezzi dei carburanti dopo 40 giorni di calo. Salvini annuncia la possibile proroga degli aiuti e nuovi interventi per gli autotrasportatori. adnkronos.com