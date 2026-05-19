Ogni anno, l’industria del legno produce milioni di tonnellate di segatura, un residuo della lavorazione che spesso rimane inutilizzato. Recentemente, è stato scoperto un metodo per recuperare la preziosa struvite dalle acque reflue, un processo che permette di trasformare questa sostanza in pannelli da utilizzare nell’edilizia. Questa innovazione potrebbe rappresentare un modo per valorizzare un sottoprodotto abbondante, aprendo nuove possibilità di riutilizzo e riducendo gli sprechi nel settore.

Ogni anno l’industria del legno genera milioni di tonnellate di segatura, un sottoprodotto inevitabile della lavorazione che, nonostante la sua abbondanza, trova ancora oggi impieghi limitati. Nella maggior parte dei casi viene bruciata per produrre energia o smaltita in discarica, pratiche che comportano il rilascio di anidride carbonica e la perdita di una potenziale risorsa materiale. In un contesto in cui il settore delle costruzioni è chiamato a ridurre drasticamente il proprio impatto ambientale, questa gestione lineare dei residui appare sempre meno sostenibile. È proprio su questo punto che interviene la ricerca dell’ETH di Zurigo, proponendo una soluzione che trasforma un rifiuto diffuso in un materiale ad alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Preziosa struvite: recuperata dalle acque reflue trasforma la segatura in pannelli per l’edilizia

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