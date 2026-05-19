Previsioni meteo per Avellino – 20 maggio 2026

Il 20 maggio 2026 ad Avellino si prevede un cielo prevalentemente sereno o con poche nuvole durante tutta la giornata. Nel pomeriggio, sono previsti alcuni addensamenti che non dovrebbero portare pioggia. La temperatura massima raggiungerà valori elevati, mentre al mattino si registreranno condizioni più fresche. La giornata si svolgerà senza precipitazioni significative e con un clima generalmente stabile, come indicano le previsioni meteorologiche.

Ad Avellino, il 20 maggio 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2889m. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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