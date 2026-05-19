Previsioni meteo per Avellino – 19 maggio 2026

Il 19 maggio 2026, ad Avellino, il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Durante le ore centrali della giornata, si prevedono addensamenti più consistenti che potrebbero portare deboli piogge. La mattina e la sera, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nuvole sparse e assenza di precipitazioni significative. Le temperature massime si aggireranno intorno alla media stagionale, mentre le minime saranno abbastanza miti. La ventilazione sarà generalmente debole, con qualche rinforzo nelle zone interne.

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Ad Avellino, il 19 maggio 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why Vesuvius is the Most Dangerous Volcano in the World Sullo stesso argomento Previsioni meteo per Avellino – 19 aprile 2026Ad Avellino, il 19 aprile 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo 19 maggio: instabilità e temperature nella norma. Poi Anticiclone!Ancora instabilità oggi, martedì 19 maggio, al Nord e zone interne del Centro-Sud. Temperature nella norma e poco inferiori: le previsioni meteo. meteo.it Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenzaInizio settimana ancora instabile ma dal 20 maggio alta pressione e temperature in aumento su tutta Italia con valori anche leggermente oltre la norma. La tendenza meteo ... meteo.it