Previfonder sottoscritto atto costitutivo del fondo complementare comparto Agidae

È stato firmato l'atto costitutivo del fondo complementare del comparto Agidae, segnando un passo importante nel settore. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di consenso tra tutti i partecipanti, con le parti coinvolte che hanno manifestato apprezzamento per il risultato raggiunto. La firma rappresenta ufficialmente l’avvio delle attività del fondo, che si propone di offrire servizi e benefici ai lavoratori del comparto. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a dettagli specifici o alle modalità operative.

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