Previfonder sottoscritto atto costitutivo del fondo complementare comparto Agidae
È stato firmato l'atto costitutivo del fondo complementare del comparto Agidae, segnando un passo importante nel settore. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di consenso tra tutti i partecipanti, con le parti coinvolte che hanno manifestato apprezzamento per il risultato raggiunto. La firma rappresenta ufficialmente l’avvio delle attività del fondo, che si propone di offrire servizi e benefici ai lavoratori del comparto. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a dettagli specifici o alle modalità operative.
(Adnkronos) – In un clima di ampia soddisfazione condivisa da tutte le parti presenti, ed in particolare dalle organizzazioni sindacali firmatarie, presso la sede di Agidae è stato ufficialmente costituito Previfonder, il fondo di previdenza complementare previsto dai tre ccnl Agidae istruzione, università e socio-sanitario assistenziale. L’atto costitutivo è stato sottoscritto da Agidae insieme alle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Previdenza. Maurizio Grifoni (Fondo Fon.Te.): “La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese”“Oggi si è parlato di patto tra generazioni, di sfida verso il futuro e di speranze per il domani.
Leggi anche: Previdenza. Maurizio Grifoni (Fondo Fon.Te.): “La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese”
Previfonder, sottoscritto atto costitutivo del fondo complementare comparto AgidaeNasce con l’obiettivo di offrire alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo ecclesiale uno strumento di previdenza complementare etico, sostenibile e orientato al futuro ... adnkronos.com
Previdenza: Agidae, è stato ufficialmente costituito PrevifonderIn un clima di ampia soddisfazione condivisa da tutte le parti presenti, e in particolare dalle organizzazioni sindacali firmatarie, presso la sede di Agidae a Roma, è stato ufficialmente costituito ... agensir.it