Un presidio militare è stato istituito presso la stazione, accompagnato dall’utilizzo di un taser nel locale. La viabilità e il commercio sono stati altresì oggetto di interventi e discussioni recenti. Un esponente locale, osservando il suo percorso professionale, ha chiesto che si focalizzino su determinati aspetti specifici, senza però specificare quali. La situazione è attualmente sotto monitoraggio, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

Mario Almici, guardando al suo curriculum, su quale elemento vorrebbe si concentrassero gli elettori nell’identificarla come candidato ideale? "Non ho problemi a definire il mio curriculum lavorativo come un gran curriculum: ho sempre raggiunto tutti gli obiettivi che man mano le varie aziende per cui ho collaborato avevano indicato. Credo dunque che proprio la capacità di raggiungere gli obiettivi entro un tempo predeterminato sia il carattere distintivo al quale dovrebbero guardare gli elettori". È possibile identificare tre punti distintivi del programma che non trovano corrispondenza in quello degli altri candidati? "I tre argomenti che interpretiamo in maniera sostanzialmente diversa sono sicurezza, commercio e viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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