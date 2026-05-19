‘Premio PLS Statistica’ assegnato a Niccolò Grifoni Vanni

Questo fine settimana, presso l’Università di Firenze, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio PLS Statistica, assegnato a Niccolò Grifoni Vanni. La premiazione si è tenuta nell’aula magna dell’ateneo, alla presenza di docenti, studenti e rappresentanti dell’istituzione. Il riconoscimento è stato dato per il miglior lavoro di tesi in ambito statistico, presentato da Grifoni Vanni nell’ambito di un corso di laurea triennale. La consegna è avvenuta alla presenza di una commissione composta da docenti dell’università.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Questo fine settimana, presso l’Università di Firenze, si è svolta la cerimonia di conferimento del ‘Premio PLS Statistica’, riconoscimento legato alle ‘Olimpiadi Italiane di Statistica 2026’, prestigiosa iniziativa promossa da ISTAT con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze giovanili nell’ambito dell’analisi statistica e del pensiero logico-matematico. Il premio, consistente in un buono del valore di 100 euro da utilizzare presso le librerie Feltrinelli, è stato assegnato a Niccolò Grifoni Vanni (nella foto), studente della classe 1C del Liceo Matematico del Liceo Statale Alessandro Volta di Colle. Le Olimpiadi della Statistica, svoltesi nel mese di gennaio, hanno visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Premio PLS Statistica’ assegnato a Niccolò Grifoni Vanni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confartigianato Nautica 2026. Premio assegnato ai muscolaiIn occasione della Giornata nazionale del mare, è stato consegnato il premio Confartigianato Nautica 2026 all’organizzazione dei produttori... Leggi anche: Assegnato ad Almaviva il Premio Leonardo Qualità Italia 2026