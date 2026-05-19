Premio Mattia Torre | bando per nuovi autori di satira a Viterbo

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto il bando del Premio Mattia Torre, dedicato a nuovi autori di satira, con sede a Viterbo. La selezione è rivolta a scrittori emergenti che vogliono partecipare con testi originali e inediti. Tra i premi previsti, ci sono anche riconoscimenti speciali destinati a autori esordienti. La decisione di vietare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei lavori presentati solleva domande sulla possibilità di influire sulla qualità delle opere future.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi autori che possono vincere i premi speciali?. Come influirà il divieto sull'intelligenza artificiale sulla qualità dei testi?. Quali opportunità televisive attendono i vincitori del premio Propaganda Live?. Perché la figura di Mattia Torre è centrale in questo bando?.? In Breve Scadenza iscrizioni entro il 26 luglio 2026 per autori under 35.. Premi in denaro da 2.000 euro per giuria e 1.000 per pubblico.. Eventi al Teatro dell'Unione di Viterbo il 2 e 3 ottobre 2026.. Divieto assoluto di usare intelligenza artificiale per testi sotto i 5.500 caratteri.. Il Tuscia Film Fest ha lanciato ufficialmente la seconda edizione del Premio Mattia Torre a Viterbo, aprendo le iscrizioni per i nuovi autori di monologhi comici e satirici entro il 26 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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