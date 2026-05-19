Premio Legalità e Profitto ad Adrigas l' ad Venturi | Rispetto delle regole fondamentale
A Roma, si è svolta la cerimonia di consegna del premio ‘Legalità e Profitto 2026’, che è stato assegnato all’amministratore delegato di Adrigas. Durante l’evento, sono state consegnate targhe e riconoscimenti a diverse figure del settore. Tra i premiati, anche il rappresentante di una società attiva nel settore energetico, che ha ricevuto il riconoscimento per il rispetto delle norme e delle regole aziendali. La consegna si è svolta in un contesto ufficiale e formale.
Bruno Venturi, amministratore delegato di Adrigas, ha ricevuto a Roma il premio ‘Legalità e Profitto 2026’. La cerimonia s’è svolta nella Sala Capitolare di piazza della Minerva a Roma. Il riconoscimento ha individuato 100 imprese con un fatturato inferiore ai 500 milioni di euro che si sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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