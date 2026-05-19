Premio Cosmos Studenti proclamato il libro vincitore

Si è tenuta al Planetario Metropolitano Pythagoras l’assemblea finale del Premio Cosmos Studenti, un’iniziativa promossa dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con la Società Astronomica Italiana e con il supporto del ministero. Durante l’evento è stato annunciato il libro vincitore del concorso, inserito in un percorso culturale e scientifico rivolto agli studenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’educazione.

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