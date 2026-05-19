Premio Cereda cinque scuole lecchesi si distinguono su mafia e giornalismo

Cinque scuole di Lecco sono state premiate nel contesto del Premio Cereda per aver approfondito il tema della mafia attraverso attività didattiche. La cerimonia si è svolta recentemente, con riconoscimenti assegnati agli istituti che si sono distinti nella trattazione di argomenti legati alla criminalità organizzata. La premiazione ha coinvolto diverse scuole locali, che hanno presentato progetti e lavori sul tema. La manifestazione mira a valorizzare l’impegno degli studenti e dei docenti in ambito di legalità.

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