Premio Cereda cinque scuole lecchesi si distinguono su mafia e giornalismo
Cinque scuole di Lecco sono state premiate nel contesto del Premio Cereda per aver approfondito il tema della mafia attraverso attività didattiche. La cerimonia si è svolta recentemente, con riconoscimenti assegnati agli istituti che si sono distinti nella trattazione di argomenti legati alla criminalità organizzata. La premiazione ha coinvolto diverse scuole locali, che hanno presentato progetti e lavori sul tema. La manifestazione mira a valorizzare l’impegno degli studenti e dei docenti in ambito di legalità.
Le scuole lecchesi vedono riconosciuto il lavoro didattico sulla mafia nell'ambito del Premio Cereda. La cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del concorso promosso dall'associazione Libera (in collaborazione con Fondazione comunitaria del Lecchese e Ufficio scolastico territoriale) per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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