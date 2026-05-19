Premio Acea Contemporanea Fiorino | Acqua risorsa fragile giovani artisti a confronto
Il Premio Acea Contemporanea si propone di promuovere i giovani artisti attraverso tre istituzioni di rilievo: il Sae Institute, l'Accademia Italiana e l'Accademia di Belle Arti di Roma. Recentemente, il riconoscimento è stato assegnato a un artista che ha presentato un progetto incentrato sulla fragilità delle risorse idriche. La mostra mette a confronto le opere di diversi giovani talenti, riflettendo sulla tematica dell’acqua come risorsa preziosa e delicata.
(Adnkronos) – “L’idea del Premio Acea Contemporanea nasce per sostenere i linguaggi contemporanei dei giovani talenti artistici attraverso tre istituzioni molto importanti: il Sae Institute, l'Accademia Italiana e l'Accademia di Belle Arti di Roma. L’idea è quella di far riflettere sulla cultura idrica e su una risorsa non infinita come l’acqua. ‘Flussi infiniti’ è stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Fiorino (Acea): Premiati giovani artisti al lavoro sul tema dellacqua come risorsa fragile
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