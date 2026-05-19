Premier League | dopo 22 anni l’Arsenal torna a vincere il titolo

Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal conquista il titolo di campione di Inghilterra nella Premier League. La squadra allenata da Arteta, che si era già distinta in quest’ultima stagione anche in Champions League, ha ottenuto il riconoscimento dopo il pareggio del Manchester City in una delle partite decisive. La vittoria permette ai Gunners di aggiudicarsi il primo posto in classifica, confermando così un risultato storico per il club. La competizione si è conclusa con questa decisione, lasciando il pubblico e gli appassionati di calcio senza dubbio soddisfatti.

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