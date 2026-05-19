Premier League | dopo 22 anni l’Arsenal torna a vincere il titolo
Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal conquista il titolo di campione di Inghilterra nella Premier League. La squadra allenata da Arteta, che si era già distinta in quest’ultima stagione anche in Champions League, ha ottenuto il riconoscimento dopo il pareggio del Manchester City in una delle partite decisive. La vittoria permette ai Gunners di aggiudicarsi il primo posto in classifica, confermando così un risultato storico per il club. La competizione si è conclusa con questa decisione, lasciando il pubblico e gli appassionati di calcio senza dubbio soddisfatti.
La Premier League è dell’Arsenal. La formazione di Arteta, finalista anche in Champions League, dopo il pareggio del Manchester City di questa sera si è laureata Campione di Inghilterra. L’Arsenal vince la Premier League a ventidue anni dall’ultimo successo grazie al pareggio del Manchester City, coronando il lungo progetto di Mikel Arteta. Il club londinese torna sul tetto d’Inghilterra interrompendo un digiuno iniziato nel 2004. La matematica certezza del titolo arriva a distanza, grazie al pareggio per 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Il successo premia la scelta del club di puntare su Mikel Arteta nel dicembre 2019, affidando la squadra ad un tecnico ancora senza esperienza in prima squadra. 🔗 Leggi su Sportface.it
Premier League Standings Update | May 13, 2026 | Arsenal STAY TOP!
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