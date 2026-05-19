Preghiera del mattino 19 maggio | l’Atto di Consacrazione che sconfigge il male

Il 19 maggio, si tiene una preghiera mattutina dedicata all’Atto di Consacrazione, un rito che viene celebrato per chiedere protezione contro il male. Durante questa cerimonia, vengono recitate preghiere ispirate a Padre Pio e si invoca il sostegno del protettore celeste. La cerimonia si svolge in diverse comunità e coinvolge i fedeli che desiderano iniziare la giornata con un momento di fede e di speranza.

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Iniziamo la giornata con le parole di Padre Pio e l’invocazione al nostro protettore celeste per vincere le sfide della vita quotidiana. Iniziamo questo nuovo giorno con il cuore colmo di speranza, mettendoci sotto l’ala protettiva di chi ci custodisce fedelmente dal primo istante della nostra vita. Già San Pio da Pietrelcina ci ricordava l’importanza di questo legame celeste, esortandoci a chiedere al nostro custode di illuminare la mente per amare il Signore con tutto il cuore. Con la preghiera del mattino 19 maggio, eleviamo il nostro spirito celebrando gli Angeli e i Santi, nostri intercessori instancabili presso il Padre. Affidiamoci con totale fiducia alla loro guida sicura, cercando di imitare il loro esempio luminoso nel quotidiano cammino della fede e della lotta spirituale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 19 maggio: l’Atto di Consacrazione che sconfigge il male ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Preghiere del Mattino di oggi 12 Maggio 2026 - Memoria di San Leopoldo Mandic Sullo stesso argomento Preghiera del mattino, 28 aprile: atto di Consacrazione all’Angelo CustodeAffidiamoci alla protezione dei nostri intercessori celesti e rinnoviamo la nostra fedeltà a Dio nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiera del mattino 4 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito SantoIniziamo questo nuovo giorno invocando la potenza dello Spirito Santo: una guida sicura per illuminare i nostri passi e rafforzare la nostra fede in... Sull'efficacia della preghiera reddit Preghiera del mattino 17 maggio: alla Santissima Trinità per l’inizio del giornoInizia la giornata rivolgendo la preghiera alla Santissima Trinità per invocare il perdono, la luce divina e i beni promessi dal Padre. lalucedimaria.it