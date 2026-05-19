Predator - Live performance di Caterina Notte a Fondazione Meriggio

Dopo il rinvio causato dal maltempo nell’estate del 2025, “Predator”, la performance dal vivo dell’artista Caterina Notte, è stata riprogrammata e si terrà il 23 giugno presso la Fondazione Meriggio a partire dalle 20. La rappresentazione, che unisce elementi di arte e performance, è stata annunciata ufficialmente attraverso i canali dell’ente organizzatore. La data è ora definitiva dopo la cancellazione dell’evento originario e si aggiunge al calendario degli appuntamenti estivi.

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Dopo il rinvio causato dal maltempo nell’estate del 2025, torna finalmente in programma “Predator”, la Live Performance dell’artista e performer Caterina Notte, che sarà ospitata a Fondazione Meriggio il prossimo 23 giugno, a partire dalle ore 20.45. L’evento, inserito nel percorso di Meriggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Visita guidata esclusiva di Fondazione MeriggioÈ arrivato il periodo perfetto per uscire di casa il weekend; esplorando il mondo e i posti più nascosti che offre il territorio. Leggi anche: Visita guidata esclusiva a Fondazione Meriggio