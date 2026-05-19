Poste Italiane in Irpinia webinar di educazione finanziaria
Poste Italiane continua a organizzare incontri online dedicati ai cittadini dell'Irpinia, con due webinar previsti questa settimana. Gli appuntamenti si concentrano su temi legati all’educazione finanziaria e alla pianificazione delle risorse personali. Gli eventi si svolgono in modalità digitale, permettendo ai partecipanti di seguire le sessioni da remoto. La serie di incontri mira a fornire informazioni pratiche e strumenti utili per una gestione consapevole delle finanze.
Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini Irpini. Anche questa settimana sono previsti due di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.Giovedì 21 maggio, infatti, in un doppio appuntamento, il primo alle ore 10:00 e il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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