Post Cafè

Dal 18 al 24 maggio, il Post Cafè sarà aperto ogni giorno dalle 12 alle 20. L’attività si svolgerà senza interruzioni per tutta la settimana, offrendo ai clienti la possibilità di prendere un caffè o uno spuntino in qualsiasi momento durante l’orario di apertura. La gestione ha comunicato questa programmazione attraverso i canali ufficiali, senza prevedere variazioni o chiusure straordinarie. La decisione riguarda tutte le giornate comprese tra il lunedì e la domenica.

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Per una settimana intera, da lunedì 18 a domenica 24 maggio, tutti i giorni dalle 12 alle 20, il Post apre il ““, uno spazio dove ogni giorno le persone della redazione incontreranno chi voglia venire a trovarle, per parlare delle cose che facciamo, di come le facciamo, ma anche del più o del meno. Dalle 16 alle 19, ci saranno Eugenio Cau, Beatrice Mautino, Mario Macchioni, Emanuele Menietti. L’ingresso è libero. 🔗 Leggi su Ilpost.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rock Post Cafe Hockey Night Sullo stesso argomento Leggi anche: Jazz cafè con Walter Leonardi #GainaCafè - Results on X | Live Posts & Updates x.com Un caffè col Post, a MilanoRegistrato il piacere reciproco di vedersi nelle diverse occasioni di eventi pubblici organizzati dal Post, abbiamo pensato di inventare un’altra opportunità per farlo, per una settimana intera. Da lu ... ilpost.it