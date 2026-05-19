Porto di Parole | dal 25 al 30 maggio a Salerno torna il villaggio delle narrazioni differenti
Dal 25 al 30 maggio si svolge a Salerno la tredicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”. L’evento trasforma la città in un grande spazio dedicato alle diverse forme di narrazione, con un programma che prevede incontri, workshop e spettacoli. La manifestazione si tiene nel centro cittadino e coinvolge autori, artisti e pubblico in un percorso di scambio culturale. Il villaggio delle narrazioni si sviluppa lungo diverse location del capoluogo campano.
Dal 25 al 30 maggio con la tredicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”, Salerno si trasforma nel grande laboratorio a cielo aperto delle narrazioni differenti. Il festival dedicato a bambini, ragazzi e famiglie da oltre dodici anni allestisce biblioteche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Centrale Sport Sinner - playoff serie b - ravenna calcio - assessore Castorri Cristian
Sullo stesso argomento
Porto di Parole 2026: a Salerno torna il villaggio delle narrazioni differentiL’edizione 2026 sarà dedicata al tema della “Casa”, intesa come luogo dell’anima, spazio di relazioni, memoria, emozioni e identità.
Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro.
Roma… Sono senza parole. Ci metterò un po’ a riprendermi dalla meraviglia di ieri sera. Non poteva esserci chiusura migliore, mi porto a casa ogni momento, grazie #MaNoiSiamoFuoco x.com
Torna a solcare le coste della Puglia Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino che, anche nell’estate 2026 arrivato alla sua ottava edizione, riaccende fari e approdi lungo il mare, intrecciando musica, parole e visioni in un facebook
È solo ittero - le parole che porto con me fino ad ora. reddit
Torna a solcare la Puglia Porto Rubino, festival in tre tappe di musica e paroleTorna a solcare le coste della Puglia Porto Rubino il viaggio musicale in tre tappe tematiche ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino, arrivato alla sua ottava edizione che unisce musica, parole, ... ansa.it