Porto di Parole | dal 25 al 30 maggio a Salerno torna il villaggio delle narrazioni differenti

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 al 30 maggio si svolge a Salerno la tredicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”. L’evento trasforma la città in un grande spazio dedicato alle diverse forme di narrazione, con un programma che prevede incontri, workshop e spettacoli. La manifestazione si tiene nel centro cittadino e coinvolge autori, artisti e pubblico in un percorso di scambio culturale. Il villaggio delle narrazioni si sviluppa lungo diverse location del capoluogo campano.

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Dal 25 al 30 maggio con la tredicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”, Salerno si trasforma nel grande laboratorio a cielo aperto delle narrazioni differenti. Il festival dedicato a bambini, ragazzi e famiglie da oltre dodici anni allestisce biblioteche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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