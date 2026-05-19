Porto di Parole | dal 25 al 30 maggio a Salerno torna il villaggio delle narrazioni differenti

Dal 25 al 30 maggio si svolge a Salerno la tredicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”. L’evento trasforma la città in un grande spazio dedicato alle diverse forme di narrazione, con un programma che prevede incontri, workshop e spettacoli. La manifestazione si tiene nel centro cittadino e coinvolge autori, artisti e pubblico in un percorso di scambio culturale. Il villaggio delle narrazioni si sviluppa lungo diverse location del capoluogo campano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui