Porto di Manfredonia passo storico | gli impianti idrici passano all' Autorità Portuale
Gli impianti idrici del porto di Manfredonia, realizzati dalla Provincia di Foggia, sono stati consegnati ufficialmente all'Autorità Portuale. Questa operazione segna un passaggio importante nella gestione delle infrastrutture portuali, con il trasferimento di proprietà che si è concluso nelle ultime ore. La consegna riguarda tutte le strutture relative all’approvvigionamento idrico, che ora sono sotto competenza dell’ente portuale. La procedura si inserisce in un processo di trasferimento di responsabilità già avviato da tempo.
Consegnati all'Autorità Portuale gli impianti idrici realizzati dalla Provincia di Foggia per il porto di Manfredonia. Il passaggio di consegna è avvenuto ieri, lunedì 18 maggio, con la firma del verbale che chiude un percorso avviato oltre vent'anni fa: la Provincia di Foggia ha formalmente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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