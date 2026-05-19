Portici al voto On Caramiello | clima pesante e squadrismo politico

Durante la campagna elettorale a Portici, l’onorevole Caramiello ha espresso preoccupazione riguardo a un clima considerato pesante. Sono state segnalate azioni come il strappo di manifesti elettorali e l’utilizzo di profili falsi sui social media. Queste situazioni hanno portato a discussioni tra candidati e cittadini, creando tensioni nelle settimane che precedono le elezioni. La situazione ha attirato l’attenzione dei media locali, che hanno riportato le accuse di squadrismo politico e comportamenti non conformi alle regole democratiche.

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Elezioni a Portici, l’on. Caramiello attacca: accuse di squadrismo politico tra manifesti strappati e profili fake nella campagna elettorale. “C’è un limite oltre il quale la competizione politica smette di essere un confronto democratico, quando il confronto c’è e qualcuno non scappa e diventa una squallida messinscena, e questo limite è stato ampiamente superato stamattina dall’ex sindaco di Portici”. Cosi l’on Caramiello del M5S in una nota inviata ai media. “Solo poche ore fa, con una retorica intrisa di finto buonismo, si diceva ipocritamente pronto ad ‘aprire al dialogo’ con tutte le forze politiche del campo progressista, incluso il M5S. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Portici al voto, On. Caramiello: “clima pesante e squadrismo politico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Propaganda Live di domenica con un reportage sul clima politico post-votoDiego Bianchi torna questa sera, domenica 29 marzo, eccezionalmente in una collocazione diversa dal consueto prime time del venerdì di La7, per una... Caso Solomon: il trasferimento al Palace bloccato dal clima politicoIl trasferimento di Manor Solomon al Crystal Palace, pianificato per l’estate scorsa, è stato bloccato all’ultimo momento a causa delle forti...