A Pordenone, trenta ex dipendenti delle aziende Zanussi ed Electrolux si sono riuniti dopo anni di distanza, condividendo di nuovo momenti insieme. L’incontro ha visto la partecipazione di persone con più di 50 anni di differenza di età, che hanno raccontato come hanno affrontato mercati complessi come Iran e Nigeria nel corso della loro carriera. La riunione ha permesso a ex colleghi di ritrovarsi e scambiarsi ricordi, creando un collegamento tra generazioni diverse di lavoratori.

? Punti chiave Come hanno fatto a gestire mercati difficili come Iran e Nigeria?. Cosa ha permesso a colleghi con 50 anni di differenza di riabbracciarsi?. Perché il modello Zanussi è ancora un esempio per le multinazionali?. Quali segreti hanno usato per vendere elettrodomestici fino in Siberia?.? In Breve Partecipanti tra 30 e 80 anni riuniti a Pordenone il 17 maggio 2026.. Espansione globale dagli anni 1970 verso Pakistan, Hong Kong e Argentina.. Vendite storiche di congelatori in Siberia e collaborazioni con Frigidaire e AEG.. Gestione di mercati complessi in Iran, Nigeria ed Egitto per la multinazionale.. Trenta ex colleghi di Zanussi ed Electrolux International si sono ritrovati a Pordenone domenica 17 maggio 2026, dando vita a un incontro storico che ha ripercorso decenni di pionierismo industriale e legami umani indissolubili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone: 30 ex colleghi Zanussi ed Electrolux si riabbracciano

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