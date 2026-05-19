Porcari-Chiavari dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio si svolgerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 195 chilometri che partirà da Porcari e arriverà a Chiavari. La frazione attraverserà diverse località lungo il percorso, coinvolgendo le strade di piccoli e grandi centri tra la Toscana e la Liguria. La tappa si svolgerà interamente in giornata, con i ciclisti che percorreranno tratti pianeggianti e salite brevi. La cronometro è prevista come una delle più lunghe di questa edizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì 20 maggio si disputerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 195 km da Porcari a Chiavari. Dopo l’impegnativa cronometro individuale che ha aperto la seconda settimana, la Corsa Rosa proseguirà con una giornata da non sottovalutare: 2.850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale mosso che potrebbe farsi sentire anche nelle gambe degli uomini di classifica, oltre a stuzzicare la fantasia degli attaccanti. Dopo 108 km relativamente tranquilli, si imboccherà il Passo del Termine (un terza categoria) e dopo la discesa si affronterà il Colle di Guaitarola (5,7 km al 6,4% di pendenza media, ultimi 1500 metri al 9,6%). 🔗 Leggi su Oasport.it

porcari chiavari dove la passa la tappa di domani del giro d8217italia 2026 i paesi e le vie attraversate
© Oasport.it - Porcari-Chiavari, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Paestum-Napoli, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateGiovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli.

Formia-Blockhaus, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateVenerdì 15 maggio si disputerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 244 km da Formia-Blockhaus.

porcari chiavari porcari chiavari dove laPorcari-Chiavari, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateMercoledì 20 maggio si disputerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 195 km da Porcari a Chiavari. Dopo l’impegnativa cronometro individuale che ha aperto la seconda settimana, ... oasport.it

porcari chiavari porcari chiavari dove laGiro d'Italia 2026: la tappa Porcari-Chiavari. Percorso e orari di passaggio in LiguriaChiavari si prepara a vivere una giornata storica accogliendo uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo. Mercoledì 20 maggio 2026, la città è protagonista con l'arrivo dell'11esima ... mentelocale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web