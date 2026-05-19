Porcari-Chiavari dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Mercoledì 20 maggio si svolgerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 195 chilometri che partirà da Porcari e arriverà a Chiavari. La frazione attraverserà diverse località lungo il percorso, coinvolgendo le strade di piccoli e grandi centri tra la Toscana e la Liguria. La tappa si svolgerà interamente in giornata, con i ciclisti che percorreranno tratti pianeggianti e salite brevi. La cronometro è prevista come una delle più lunghe di questa edizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui