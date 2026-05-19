Porcari-Chiavari dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Mercoledì 20 maggio si svolgerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 195 chilometri che partirà da Porcari e arriverà a Chiavari. La frazione attraverserà diverse località lungo il percorso, coinvolgendo le strade di piccoli e grandi centri tra la Toscana e la Liguria. La tappa si svolgerà interamente in giornata, con i ciclisti che percorreranno tratti pianeggianti e salite brevi. La cronometro è prevista come una delle più lunghe di questa edizione.
Mercoledì 20 maggio si disputerà l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 195 km da Porcari a Chiavari. Dopo l’impegnativa cronometro individuale che ha aperto la seconda settimana, la Corsa Rosa proseguirà con una giornata da non sottovalutare: 2.850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale mosso che potrebbe farsi sentire anche nelle gambe degli uomini di classifica, oltre a stuzzicare la fantasia degli attaccanti. Dopo 108 km relativamente tranquilli, si imboccherà il Passo del Termine (un terza categoria) e dopo la discesa si affronterà il Colle di Guaitarola (5,7 km al 6,4% di pendenza media, ultimi 1500 metri al 9,6%). 🔗 Leggi su Oasport.it
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