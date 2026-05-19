Pollena Trocchia corteo in memoria di Vincenzo Liguori vittima di camorra
A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, si svolgerà giovedì 21 maggio alle 10.30 un corteo cittadino dedicato a Vincenzo Liguori, una vittima innocente di camorra. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni locali. L’evento si terrà in memoria di Liguori, morto a causa di un episodio legato alla criminalità organizzata. La presenza di persone e simboli sarà finalizzata a ricordare la sua storia.
A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, giovedì 21 maggio alle ore 10.30 si terrà un corteo cittadino in memoria di Vincenzo Liguori, vittima innocente di camorra. L'iniziativa è promossa da Libera - associazioni nomi e numeri contro le mafie, con il patrocinio morale del comune.Il percorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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