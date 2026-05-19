Venerdì 22 maggio, presso l’Innovation Center di una fondazione bancaria nel centro di Firenze, si terrà un convegno dedicato alle politiche abitative e alla rigenerazione urbana. L’evento, che inizierà alle 14:30, vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali chiamati a discutere di come trasformare la città da luogo di passaggio a spazio di residenza stabile. La sede dell’incontro si trova in Lungarno Soderini, nel cuore della città.

Firenze, 19 maggio 2026 - Venerdì 22 maggio dalle 14,30 l’Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (Lungarno Soderini 21) ospiterà il convegno "Casa Firenze: da città del soggiorno a città dell’abitare.." L’evento nasce dalla stretta collaborazione tra Firenze Domani, ANCE Firenze e Confindustria Toscana Centro e Costa. L’iniziativa scaturisce dall’urgenza di affrontare uno dei temi più critici per il futuro dell’area metropolitana: trasformare Firenze da polo a prevalente vocazione turistica a città capace di tornare ad accogliere e sostenere i propri residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politiche abitative e rigenerazione urbana per una metropoli residenziale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Legislation and Legacy: Urban Renewal of Southwest Washington DC

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Messina al centro delle politiche di sviluppo", l'assessore Amata esulta per i progetti di rigenerazione urbana

POLITICHE ABITATIVE E RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATI I PROGETTI DELLA REGIONE CAMPANIAIl Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha comunicato la graduatoria dei progetti approvati e finanziati nell’ambito del programma Qualità dell’Abitare PInQUA. La Regione ... regione.campania.it

Casa: Amirante, l'abitare torna al centro delle politiche regionaliL'assessore illustra in IV Commissione il nuovo disegno di legge 80. Nuovi strumenti per edilizia sociale, fascia intermedia e rigenerazione urbana Pordenone, 15 mag - La nuova ... ilgazzettino.it