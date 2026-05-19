Politiche abitative e rigenerazione urbana per una metropoli residenziale

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, presso l’Innovation Center di una fondazione bancaria nel centro di Firenze, si terrà un convegno dedicato alle politiche abitative e alla rigenerazione urbana. L’evento, che inizierà alle 14:30, vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali chiamati a discutere di come trasformare la città da luogo di passaggio a spazio di residenza stabile. La sede dell’incontro si trova in Lungarno Soderini, nel cuore della città.

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Firenze, 19 maggio 2026 - Venerdì 22 maggio dalle 14,30 l’Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (Lungarno Soderini 21) ospiterà il convegno "Casa Firenze: da città del soggiorno a città dell’abitare.." L’evento nasce dalla stretta collaborazione tra Firenze Domani, ANCE Firenze e Confindustria Toscana Centro e Costa. L’iniziativa scaturisce dall’urgenza di affrontare uno dei temi più critici per il futuro dell’area metropolitana: trasformare Firenze da polo a prevalente vocazione turistica a città capace di tornare ad accogliere e sostenere i propri residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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