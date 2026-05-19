Negli ultimi decenni si è registrato un calo del numero di laureati e un cambiamento nelle figure di leadership politiche. Dato che nel 1946 la maggior parte dei leader aveva un titolo di studio universitario, oggi questa proporzione è drasticamente diminuita. Si osserva anche come i sistemi democratici siano spesso giudicati meno efficaci rispetto a quelli autoritari. Questi dati pongono domande su come siano cambiate le competenze dei leader e la preparazione delle classi dirigenti nel tempo.

? Punti chiave Come hanno fatto i leader odierni a sostituire i laureati del 1946?. Perché i sistemi democratici sembrano meno preparati di quelli autoritari?. Chi sono i politici che hanno raggiunto il potere con la terza media?. Cosa rischia la democrazia se la competenza viene sostituita dalla comunicazione?.? In Breve Nel 1946 l'Assemblea costituente contava una quota di laureati pari al 94,5%. Bellanova e Battelli risultano possedere solo il titolo di terza media. I corpi diplomatici di Cina, Russia, Iran, Turchia e Pakistan appaiono più coordinati. Croce paragonava la gestione del potere alla guida di un governo di asini.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Politica, il declino dei titoli: dal 94% di laureati alla crisi dei capi

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