Recentemente è stato aperto nel quartiere Brancaccio di Palermo un nuovo poliambulatorio di prossimità, intitolato a monsignor Guido Sansavini, originario di Forlì. Il quartiere, che ospita circa 600 famiglie, molte delle quali in difficoltà economiche, beneficerà di questo servizio sanitario. La struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi e si propone di offrire assistenza medica ai cittadini più fragili della zona. La scelta di intitolare il poliambulatorio a Sansavini richiama un legame con il suo impegno nel settore.

È stato inaugurato nei giorni scorsi e intitolato al forlivese monsignor Guido Sansavini il nuovo Poliambulatorio di prossimità del quartiere Brancaccio a Palermo, un quartiere della città siciliana che conta circa 600 famiglie, molte delle quali versano in condizioni di indigenza. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno del Gruppo romagnolo Villa Maria che coordinerà la struttura dal punto di vista sanitario. Il Poliambulatorio è intitolato anche a padre Giuseppe Puglisi, che come Sansovini, rappresenta una figura che ha dato la vita perché giovani, disabili e persone in difficoltà potessero avere un futuro e vuole essere un punto di riferimento per le necessità di pazienti lasciati ai margini della società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poliambulatorio in Sicilia: "Così curiamo i più fragili"

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