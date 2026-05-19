L’ex direttore sportivo del Crotone commenta i prossimi playoff di Serie B, affermando che il Catanzaro è considerato favorito, ma che allo stadio Barbera ci sarà un’atmosfera molto calda. Riferisce inoltre alcune considerazioni sulle recenti prestazioni di alcuni allenatori, menzionando in modo critico l’operato di Inzaghi, mentre fa riferimenti a un altro allenatore. La discussione si concentra sulle aspettative e sull’ambiente che si vivrà nelle partite decisive, senza approfondimenti o opinioni personali.

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© Calcionews24.com - Playoff Serie B, parla Ursino: «Catanzaro favorito, ma al Barbera sarà un inferno»

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