Playoff scudetto | Plebiscito domani nella tana del Rapallo
Inizia la fase finale della stagione per il CS Plebiscito Padova di pallanuoto, che da domani 20 maggio sarà impegnato nei quarti di finale dei playoff scudetto di serie A1 femminile contro Rapallo Pallanuoto. Il sesto posto conquistato al termine della regular season conferma il percorso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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