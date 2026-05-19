Playoff Palermo-Catanzaro | bloccati i biglietti per i residenti

Per il match di playoff tra Palermo e Catanzaro, sono stati bloccati i biglietti per i residenti della città ospitante. La decisione di estendere il divieto ai residenti è stata presa dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La decisione finale di bloccare completamente i settori è stata adottata da un’autorità competente, che ha comunicato ufficialmente la misura. La restrizione riguarda tutti i settori destinati ai tifosi locali, senza eccezioni.

?? Punti chiave Perché l'Osservatorio ha deciso di estendere il divito ai residenti? Chi ha preso la decisione finale sul blocco totale dei settori? Come influirà il settore ospiti deserto sul clima del Barbera? Quali sono le motivazioni tecniche dietro questa misura di sicurezza??? In Breve Divieto esteso a tutti i settori dello stadio Barbera per i residenti calabresi. Misura confermata dall'Osservatorio Nazionale e dal Gos dopo il match al Ceravolo. Settore ospiti rimarrà deserto per . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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