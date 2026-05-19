Playoff Legnano cade a Livorno | Tajana | ‘Roster avversario vale il doppio

Nel match di playoff tra Legnano e Livorno, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria che ha deciso l’eliminazione. L’infortunio di un giocatore chiave di Legnano ha diminuito l’intensità della loro prestazione nella fase conclusiva. Inoltre, il divario economico tra le due squadre è stato un fattore determinante nel risultato complessivo della serie. Il tecnico di Livorno ha commentato che la composizione della rosa avversaria ha influito sull’esito, sottolineando come il roster di Livorno abbia un valore doppio rispetto a quello di Legnano.

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? Punti chiave Come ha influito l'infortunio di Ciza sul calo di intensità finale?. Perché il divario economico tra i due roster ha deciso la serie?. Cosa ha impedito ai Knights di superare il tabù del primo turno?. Come intende la società gestire il limite della rosa per il futuro?.? In Breve Infortunio di Ciza nel secondo quarto limita le rotazioni dei Knights. Secondo anno consecutivo di eliminazione al primo turno per Legnano. Sostegno costante di Maurizio Basilico e 1500 tifosi alla Soevis Arena. Roster avversario con budget stimato al doppio rispetto a Legnano. Il cammino dei Knights nei playoff si interrompe a Livorno con la sconfitta in gara-5, un risultato che chiude la stagione del Basket Legnano dopo una battaglia disputata davanti a oltre 4mila sostenitori della casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Legnano cade a Livorno: Tajana: ‘Roster avversario vale il doppio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basket, playoff serie B | Scientifica Soevis Legnano-Verodol Pielle Livorno: gara-3 in diretta. LiveLa Pielle Livorno ha il primo match point per chiudere la serie di primo turno playoff contro Legnano (palla a due stasera, mercoledì 13 maggio, alle... Basket, playoff serie B | Scientifica Soevis Legnano-Verodol Pielle Livorno: gara-4 in diretta. LiveLa Pielle Livorno, dopo la sconfitta 88-81 della terza sfida, si gioca il secondo match point alla Soevis Arena contro Legnano in gara 4 dei playoff... Impresa sfiorata per i Knights: il cammino playoff del Basket Legnano si chiude a Livorno ai quarti di finaleLa squadra esce sconfitta in gara-5 sul campo del team toscano. L’amarezza del presidente Marco Tajana per il salto di categoria sfumato: Il costo del roster del Livorno è il doppio del nostro, e que ... ilgiorno.it Basket, playoff serie B | Turchetto dopo la vittoria in gara-2 contro Legnano: Andremo là per chiuderlaVittoria importante per la Pielle Livorno che al PalaMacchia ha battuto 68-59 Legnano portandosi 2-0 nella serie playoff. Un successo che sembrava scontato dopo un primo tempo eccellente, ma che qualc ... today.it