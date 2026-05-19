La Virtus Bologna perde la seconda partita dei playoff contro Trento con il punteggio di 87-84, dopo aver vinto la prima gara e mantenuto il vantaggio del fattore campo. La squadra bianca nera ha subito una sconfitta inaspettata in questa sfida, che mette in discussione il risultato complessivo della serie. La partita si è conclusa con un margine di tre punti a favore degli avversari, interrompendo così la serie di vittorie della Virtus.

Bologna, 19 maggio 2026 – Virtus, stavolta il colpo lo incassa lei. Dopo il dominio di gara-uno, i bianconeri cadono 87-84 contro Trento nel secondo episodio della serie e vedono svanire il vantaggio del fattore campo. Una doccia fredda in Arena, arrivata quando tutto sembrava apparecchiato per un’altra serata in controllo. Ma i playoff hanno proprio questa natura: spietata, imprevedibile, capace di ribaltare scenari nel giro di quarantotto ore. Ogni partita ricomincia da zero e va conquistata possesso dopo possesso. E soprattutto ci sono gli avversari. L’Aquila vista oggi è stata infatti l’esatto contrario di quella travolta domenica. Più aggressiva e soprattutto molto più precisa al tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff, la Virtus incassa il colpo: vince Trento

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