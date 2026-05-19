Playoff basket serie A | Brescia porta sull' 1-1 il quarto di finale contro Trieste

Nel quarto di finale dei playoff di serie A di basket, la Germani Brescia ha pareggiato la serie contro la Pallacanestro Trieste con una vittoria per 90-82. Dopo aver perso la prima partita, Brescia ha risposto prontamente sul campo ospite, portando così la serie sull'1-1. La sfida si è svolta il 18 maggio 2026 e ha visto una prestazione equilibrata da parte di entrambe le squadre, con i biancoblù che hanno conquistato il successo nel secondo incontro.

Milano, 18 maggio 2026 - Non si è fatta attendere la risposta della Germani Brescia che, dopo l’inatteso passo falso di gara 1, ha immediatamente riportato in equilibrio la serie dei quarti di finale playoff sconfiggendo la Pallacanestro Trieste 90-82. In una serata in cui Amedeo Della Valle ha faticato e non poco a trovare la via del canestro (4 punti con 16 da tre) e ha dovuto anche fare i conti con un problema di natura muscolare, è stato l’asse formato da Miro Bilan (22 punti e 11 rimbalzi), Jayden Nunn e Demetre Rivers (18 punti a testa) a guidare l’attacco dei biancoblù. A Trieste, che anche sul -14 toccato nel secondo quarto non si è... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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