PLAY OFF Juve Stabia il cuore non basta | Monza in semifinale

Nella sfida dei play off di serie B, la Juve Stabia ha visto sfumare le speranze di qualificazione dopo la sconfitta contro il Monza. I brianzoli si sono qualificati per la semifinale e affronteranno la vincente della partita tra Palermo e Catanzaro, che si giocherà domani dopo aver concluso l’andata con un risultato di 0-3. La squadra ospite ha avuto la meglio, nonostante l’impegno mostrato dai giocatori della Juve Stabia, che hanno combattuto fino alla fine senza riuscire a ribaltare il risultato.

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Tempo di lettura: 2 minuti È il Monza la prima finalista dei play off di serie B dove i brianzoli affronteranno la vincente di Palermo-Catanzaro (andata 0-3), in programma domani. Dopo il 2-2 dell’andata al ‘Romeo Menti’, la squadra di mister Bianco supera 2-1 la Juve Stabia staccando il biglietto per l’atto conclusivo degli spareggi per la massima serie. Primo tempo scoppiettante con il Monza che segna al 12’ con Dani Mota, ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco dello stesso portoghese. Vespe, bisognose di vincere per passare il turno, in attesa degli eventi e molto guardinghe con le squadre al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la gara non decolla con pochi sussulti, salvo accendersi nel finale quando Cutrone all’85 porta in vantaggio il Monza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Juve Stabia, il cuore non basta: Monza in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monza Juve Stabia | 2-1 | Gli Highlights | Serie A Promotion 2025/26 | juve stabia monza Sullo stesso argomento Monza-Juve Stabia: sfida decisiva per il pass in semifinale? Punti chiave Come farà il Monza a non sprecare il vantaggio dell'ultimo quarto d'ora? Chi riuscirà a blindare la difesa per trascinare la Juve... Serie B, Play off: Juve Stabia-Monza 2-2, succede tutto nella ripresaTempo di lettura: 2 minuti Juve Stabia-Monza 2-2 nell’andata dei playoff di Serie B giocata allo stadio Romeo Menti (tutto esaurito). Festa #Monza, è in finale playoff: doppio Cutrone e Juve Stabia eliminata nonostante Burnete shorturl.at/N6a3l x.com Late goals seal Monza's progression in playoffs [Monza 2:1 Juve Stabia (4:3 agg.)] reddit Monza-Juve Stabia 2-1, la doppietta di Cutrone manda i brianzoli in finale dei playoffIl Monza vola in finale dei playoff dopo aver battuto la Juve Stabia: ai brianzoli sarebbe bastato anche solo un pareggio visto il 2-2 maturato all'andata e il miglior piazzamento ... ilmessaggero.it Monza-Juve Stabia, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni ufficiali dei playoff Serie BDopo il pareggio dell'andata il Monza può giocarsi l'accesso alla finale playoff contro la Juve Stabia, favorito dal miglior piazzamento in classifica ... fanpage.it