Più Europa | bilancio bocciato e fondi a rischio per la frattura interna

Il Parlamento europeo ha bocciato il bilancio proposto, evidenziando divisioni tra le diverse delegazioni. La decisione riguarda una proposta finanziaria presentata da un commissario europeo, e le votazioni hanno visto un ampio schieramento di contrari. La bocciatura mette a rischio l’erogazione di fondi destinati a progetti locali e regionali, e potrebbe rallentare le attività previste sul territorio. La questione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti, alcuni dei quali hanno espresso preoccupazione per le conseguenze pratiche.

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