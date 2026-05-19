Più cura per uscire presto dal letargo

Nata e residente a Loreto, ho intrapreso diverse iniziative nel corso degli anni, concentrandomi su attività sociali e di volontariato. Ho partecipato a campagne e progetti che mirano a migliorare le condizioni della comunità locale e a sostenere i diritti civili. Questi impegni sono stati portati avanti con l’obiettivo di favorire un cambiamento positivo e di coinvolgere attivamente i cittadini nelle questioni di interesse pubblico. La mia esperienza si è sviluppata attraverso azioni concrete sul territorio.

1 - Sono nata e vivo a Loreto e da qui sono partite tutte le mie iniziative, che mi hanno visto impegnata nel sociale (nel campo del volontariato, come in quello delle battaglie per i diritti civili). E’ a Loreto che ho anche avuto esperienze amministrative, quale Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane. Il mio impegno per Loreto si è da ultimo concretizzato nella costituzione di un’associazione politica-culturale. Ci siamo guardati intorno e ci siamo detti che Loreto ha davvero bisogno di cambiamenti. 2 - Con la serenità di chi sa da dove viene e sa dove vuole andare. Non siamo in campagna elettorale per demonizzare gli avversari, rispettiamo chiunque si metta al servizio della comunità, è già una scelta che richiede coraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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