Il coach ha annunciato di aver lasciato la squadra di Pistoia, dichiarando di essersi innamorato della città. La decisione è arrivata nonostante i risultati positivi e il legame instaurato con la squadra e i tifosi. Tuttavia, ha precisato che motivazioni di carattere familiare sono alla base della sua scelta di lasciare il ruolo. La sua separazione dalla panchina si è concretizzata dopo aver comunicato la decisione agli addetti ai lavori e aver ringraziato tutti per il supporto ricevuto durante il suo incarico.

? Domande chiave Perché Strobl ha deciso di lasciare la panchina nonostante l'affetto per Pistoia?. Quali sono le reali motivazioni familiari che hanno spinto il coach all'addio?. Come ha fatto Strobl a trasformare una situazione disperata in salvezza?. Chi potrà sostituire il tecnico per mantenere l'armonia nello spogliatoio?.? In Breve Comunicazione ufficiale del club Estra Pistoia Basket 2000 in data 19 maggio 2026.. Motivi familiari e necessità di stare vicino ai figli spingono Strobl all'addio.. La dirigenza biancorossa ringrazia il tecnico per aver garantito la salvezza in categoria.. La società avvia ora la ricerca di un nuovo profilo per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, Strobl si lascia: “Mi sono innamorato di questa città

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